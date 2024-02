Er is eindelijk duidelijkheid! 'Dit is het probleem met de knie van Nusa en het gaat niét om rondzwevend kraakbeen'

Antonio Nusa is tot nader order nog steeds een speler van Club Brugge. Al is er wel héél goed nieuws te melden over de knie van het blauw-zwarte goudhaantje.

Club Brugge en Brentford FC hebben al enkele dagen een akkoord over de transfer van Antonio Nusa. The Bees waren akkoord om 37 miljoen euro over te schrijven op de blauw-zwarte bankrekening. Al gingen de Engelsen plots op de rem staan. Zorgde rondzwevend kraakbeen in de knie van Nusa voor problemen? Wel, we hebben (eindelijk) goed nieuws te melden. Onderzoek heeft uitgewezen dat de oorzaak van het probleem niet dat rondzwevend kraakbeen is, maar wél groeiletsel rond datzelfde kraakbeen. Uitstel, géén afstel En nog beter nieuws: zo'n letsel hoeft allesbehalve een probleem te zijn. Dat weet Het Nieuwsblad. De kans lijkt echter klein dat de transfer vandaag nog zal afgerond worden. Al hoeft uitstel géén afstel te zijn en verkast Nusa deze zomer allicht gewoon naar de Premier League.