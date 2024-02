STVV heeft topschutter met verleden bij Genk helemaal beet

STVV wil dit seizoen nog mooie dingen laten zien in een rustig seizoen. Misschien kan zelfs play-off 1 nog? Een groot probleem is alvast opgelost, al tikt de tijd rustig door.

STVV had het op Koita na soms wat moeilijk om tot scoren te komen. Het wilde zich dan ook nog aanvallend versterken op de laatste dag van de wintermercato. Daarvoor zijn ze uitgekomen bij Adriano Bertaccini, de spits van RFC Luik.

De club zat al een tijdje achter hem aan, maar aanvankelijk bleek hij nog te duur voor de Limburgers. Beide ploegen moesten wat water in de wijn doen om tot een vergelijk te komen, terwijl de tijd ondertussen ongenadig verder tikte.

Doelpuntmachine uit Luik voor STVV

Bertaccini is momenteel topschutter in de Challenger Pro League en staat te boek als een spits om rekening te houden. De spits is een ex-jeugdproduct van Genk en scoorde al 11 keer dit seizoen. Hij kwam afgelopen zomer over van Thes Sport. De 23-jarige aanvaller zal het seizoen uitmaken bij STVV en ook de komende drie seizoenen in Haspengouw spelen.

De Kanaries leggen zo'n 800.000 euro voor hem op tafel. Ook RWDM en KV Mechelen toonden interesse, maar grijpen er dus naast. Volgens onze bronnen is de deal ondertussen getekend en helemaal rond. Het is enkel nog wachten op de officiële bekendmaking.