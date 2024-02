Bij Anderlecht kijken ze toch ook in eigen boezem, spelers en coach zijn hard voor zichzelf

Anderlecht was donderdagavond gefrustreerd. Om die 'lichte' penalty die toegekend werd, maar vooral om het eigen spel. Zowel coach als spelers keken in eigen boezem, want het was na een goeie openingsfase weer niet genoeg.

Anders Dreyer was de eerste om toe te geven dat Anderlecht het puntenverlies helemaal aan zichzelf te wijten had. "Die penalty is niet de reden waarom we twee punten verliezen in Malines," vindt de Deen.

"We hadden meer doelpunten moeten scoren in de eerste helft, de tweede helft moeten controleren en de bus opgestapt zijn met drie punten. We hebben het 'momentum' slecht beheerd en Mechelen twee keer terug laten komen in de wedstrijd. We hadden deze wedstrijd in de eerste helft moeten beslissen."

Als Thorgan scoort, maken we de wedstrijd dood

Een analyse waar zijn coach - ondanks wat meer kritiek op de refs - het roerend mee eens was. "Als Thorgan op het einde van de eerste helft scoort of de juiste beslissing neemt, maken we de wedstrijd dood", vond Riemer. "We hadden de kansen, want we speelden een goeie eerste helft."

"In de tweede helft speelden we veel te defensief en begonnen we weer met lange ballen te spelen, wat niet ons spel is. We stonden te laag en verloren te veel gemakkelijke ballen. En na de 2-1 moet je dat natuurlijk vasthouden. Nee, we hebben het niet goed gedaan."