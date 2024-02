Club Brugge-speler haalt uit naar de pers: "Van journalisten die nooit op niveau hebben gevoetbald..."

Club Brugge is ineens de grote uitdager van Union SG geworden. En dat terwijl ze tot november enkel maar kritiek moesten slikken. Vooral de verdediging kreeg toen heel wat te horen. Brandon Mechele begrijpt het nog steeds niet goed.

Van september tot half november kon Club de nul amper houden. Er werd toen heel hard geroepen om een nieuwe verdediger. “Ik snap die kritiek nog steeds niet. Hoeveel tegengoals tellen we? Achttien?", aldus Mechele in een interview met KVW voor de match tegen Kortrijk. "Het laagste aantal tegengoals in 1A, toch? Minder dan één per match! Alleen de media maakten daar een probleem van.”

“Van journalisten die zelf nooit op niveau hebben gevoetbald en die ons dan de les willen spellen? Laatst was er een journalist die uitlegde hoe Deila het moest aanpakken! En de mensen nemen dat over, hé. Het ontslag van Carl Hoefkens is toch ook begonnen in de pers?"

Intussen lijken er geen problemen meer. “Intern heb ik nooit twijfel gemerkt. Want als je zag hoe weinig kansen we toen ook al weggaven… De meeste tegengoals waren frommelgoals, door kleine foutjes die er intussen aan het uitgaan zijn. Het vroeg gewoon even tijd tot alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Ik naar links, De Cuyper op de rechter- en Meijer op de linkerflank, dat zorgde voor meer stabiliteit."