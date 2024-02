Club Brugge trekt naar Antwerp: Hans Vanaken weet waaraan hij zich mag verwachten

Club Brugge liet dinsdag tegen KV Kortrijk dure punten liggen, waardoor de kloof met leider Union opnieuw 14 punten werd. Zondag wacht dan weer een belangrijke verplaatsing naar Antwerpen.

Vorige speeldag was Club Brugge de winnaar van het weekend door als enige ploeg uit de top zes te winnen. Het liep zo enkele punten uit op de rest, maar na het gelijkspel tegen KV Kortrijk verloor Club opnieuw twee dure punten.

Lang kunnen ze daar niet om rouwen bij Club Brugge, want zondag moeten ze alweer naar Antwerp. Eind oktober won Club de heenwedstrijd met 2-1, Hans Vanaken scoorde een minuut voor het einde winning goal.

Antwerp-Club Brugge

De knop werd dan ook snel omgedraaid volgens de kapitein. "We hebben goede dingen laten zien de voorbije weken en nu zo'n 15 of 16 matchen op rij niet verloren. Op dat goede elan moeten we doorgaan op de Bosuil terug aanknopen met een overwinning."

Bij Antwerp is er wel het een en het ander veranderd. "Maar je weet wel wat zij kunnen, met het publiek erachter, kunnen ze altijd wel wat creëren. Daar moeten we klaar voor zijn om iets recht te zetten."