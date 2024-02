Ex-ref begrijpt frustratie van Anderlecht na licht gefloten strafschop, maar... "Dat mogen we wel verwachten"

De strafschop die Anderlecht twee punten kostte, zinderde vandaag nog na in Neerpede. Er werd heel wat over gediscussieerd, maar de conclusie was en bleef dat de scheidsrechters eindelijk eens consequent moeten fluiten. Daar gaat voormalig scheidsrechter Tim Pots mee akkoord.

Over de fase op zich heeft hij minder twijfel. Stroeykens maakte de beweging met zijn arm en volgens Pots is die helemaal overbodig. "Hij kopt de bal weg en in plaats van voorwaarts te bewegen, zwaait hij zijn arm achteruit”, zegt hij in HLN.

“Daarbij neemt hij een overbodig risico. Een fase die niet alleen scheidsrechter De Cremer goed beoordeelde, maar ook zijn assistent. Hij stak meteen zijn vlag in de hoogte, alvorens de ref had gefloten. De VAR moest dus ook niet tussenkomen. Ik vind het een vreemde beweging van Stroeykens.”

Waar Pots Anderlecht wel kan begrijpen is dat er weinig lijn zit in het uitdelen van de strafschoppen. Anderlecht kreeg achteraf te horen dat ze een penalty hadden moeten krijgen in de match tegen OH Leuven voor de charge op Dolberg, maar die werd niet gefloten.

Een lichtere fout - zoals Stroeykens - dan weer wel. "Die charge was even duidelijk en werd niet gefloten. In de ideale wereld nemen alle scheidsrechters elke week coherente beslissingen. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk omdat niet elke ref de lat op dezelfde hoogte legt. Coherentie binnen dezelfde match mogen we wél verwachten."