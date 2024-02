Havenblokkades zorgen voor probleem in Belgische profmatch dit weekend: "Veiligheid primeert"

De wedstrijd tussen Zulte Waregem en SK Beveren op zaterdagavond is een belangrijke wedstrijd voor beide clubs. De bezoekende supporters zullen er door havenblokkades niet bij kunnen zijn zaterdagavond.

Zulte Waregem heeft 36 punten in de Challenger Pro League en is daarmee samen met Beerschot co-leider, SK Beveren staat op plaats zeven maar heeft amper zeven punten minder. In een razendspannende competitie zullen alle punten van belang zijn.

De wedstrijd tussen Essevee en Beveren zal niet kunnen bekeken worden in het stadion door de bezoekende supporters. De havenblokkades van de boerenprotesten zorgen voor roet in het eten, aangezien de politiediensten daar verwacht worden.

Havenblokkades gooien roet in het eten

Dat heeft Essevee laten weten in een persbericht. Ze betreuren de zaak, maar beseffen dat de veiligheid primeert. Het volledige bericht van Zulte Waregem geven we jullie graag voor de volledigheid en duidelijkheid mee:

Zonet besliste de provinciegouverneur van West-Vlaanderen dat op zaterdag 3 februari alle beschikbare politiediensten worden opgevorderd n.a.v. het opheffen van de havenblokkades.

Op politiebevel en in opdracht van de burgemeester kunnen we de bezoekende fans van SK Beveren niet ontvangen conform de veiligheidsmaatregelen in de Elindus Arena. Dit betekent dat de wedstrijd zal worden afgewerkt zonder bezoekende supporters.

Enkel Essevee-abonnees kunnen tot aan het begin van de wedstrijd nog maximum 4 losse tickets aankopen voor deze wedstrijd. De losse ticketverkoop (niet-abonnees) wordt onmiddellijk stopgezet en ook de stadionloketten blijven zaterdag dicht.

Essevee betreurt dat de wedstrijd niet in normale omstandigheden kan doorgaan, maar begrijpt dat de veiligheid primeert.

Na overleg met de burgemeester kunnen we wel bevestigen dat de wedstrijd met 100% zekerheid zal afgewerkt worden.