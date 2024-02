Riemer over 'de gespannen relatie' met Hein Vanhaezebrouck: "Liever hem dan mensen die een match willen laten herspelen"

Brian Riemer en Hein Vanhaezebrouck hebben al twee keer tegen elkaar gespeeld en om één of andere reden was de sfeer tussen beide heren altijd gespannen. Vooral na de vorige match was het redelijk heftig.

Wij vroegen aan Brian Riemer wat er juist aan de hand is. Hij moest er eens om lachen. "We willen allebei graag winnen. Kijk, ik ben nog altijd vrij nieuw in het Belgisch voetbal. Maar ik heb wel al door dat hij een speciaal karakter heeft", glimlachte hij. "We hebben zulke mensen nodig en ik heb heel veel respect voor hem."

Riemer heeft wel nog niet kunnen winnen van Hein. In twee wedstrijden verloor hij één keer en speelde hij één keer gelijk. "Hij maakt het altijd heel moeilijk om tegen zijn team te spelen. Het is wel mijn eerste match tegen Gent in het Lotto Park. Dat is één van de weinige dingen die ik nog niet meemaakte en ik kijk ernaar uit."

Hein is ook een spelletje aan het spelen

De vorige persconferentie was geanimeerd (dat kan u HIER lezen), maar Riemer bleef rustig bij alle steken die Vanhaezebrouck uitdeelde. "(lacht) Hij is ook een spelletje aan het spelen. Hij wil mij laten reageren. Het hoort er allemaal bij. Ik heb liever dat dan mensen die wedstrijden willen laten herspelen. (algemene hilariteit) Nee, ik heb er geen problemen mee."

Toch wel een steekje naar Wouter Vrancken en Genk. Riemer is zich dus niet al te populair aan het maken in het trainerskorps. Al zal hem dat worst wezen.