Antwerpse jaarrekening kleurt enorm rood: Great Old breekt ongezien record waar geen enkele club jaloers op zal zijn

Antwerp brak een record waar ongetwijfeld niet over zal worden opgeschept. De club boekte een enorm verlies in het afgelopen seizoen.

Antwerp leed in het seizoen 2022-2023 maar liefst 46.412.414 euro verlies. Dat weet Het Laatste Nieuws. De kosten bedroegen dat seizoen 112 miljoen euro. 58,4 miljoen euro ging naar lonen en bezoldigingen. De bedrijfsopbrengsten bedroegen 69 miljoen euro.

Die cijfers zijn goed voor een record. Nog nooit boekte een Belgische club zo veel verlies. De krant weet ook dat Paul Gheysens een schuld van iets meer dan 19 miljoen euro kwijtschold. Wanneer de club financieel beter draait, kan hij dat geld wel terugkrijgen.

Vlak voor het nieuwe jaar begon was er bovendien een kapitaalverhoging van 46,8 miljoen euro. Deze jaarrekening schept meer duidelijkheid over de financiële toestand van de club. Met de verkoop van onder meer Arthur Vermeeren en het geld verdiend met spelen in de Champions League, zou de volgende jaarrekening er al wel een pak beter uit moeten zien.