OFFICIEEL: Marouane Fellaini hangt voetbalschoenen aan de haak: "Het was een eer"

Marouane Fellaini heeft een beslissing genomen over zijn toekomst. De ex-Rode Duivel kondigde zijn afscheid van het profvoetbal aan en zet dus een punt achter zijn carrière.

We hebben jarenlang mogen genieten van het voetbal dat Marouane Fellaini bracht, maar de Belg heeft op zaterdag besloten dat hij een punt zet achter zijn voetbalcarrière. Dat deelde hij zelf mee in een boodschap op Instagram. "Ik schrijf dit bericht om aan te kondigen dat ik na een carrière van 18 jaar met pensioen ga uit het profvoetbal", klinkt het.

"Ik herinner me, zoals gisteren, mijn eerste wedstrijd als kind, de eindeloze trainingen met mijn vader, mijn eerste selectie voor Standard de Luik, en mijn eerste selectie voor het Belgisch elftal. Wat gaat de tijd toch snel", gaat hij verder.

Hij haalt nog eens dat hij trots is op zijn tijd bij Standard, en wat voor een eer het was om bij de nationale ploeg van België te spelen. "Ik ben er trots op dat ik Standard heb vertegenwoordigd in België, Everton en Manchester United in het VK en Shandong Taishan in China. Het was een eer om voor het Belgisch elftal te hebben gespeeld op de Olympische Spelen van 2008, Euro 2016 en de WK 2014 en 2018."

Fellaini zat al een tijdje zonder ploeg en hij werd benaderd door verschillende clubs waaronder Club Brugge. Deze winter ging hij op vakantie in Marbella waar hij een wedstrijd van Standard bijwoonde, samen met het bestuur van de club.