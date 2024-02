Deila haalt uit naar wedstrijdleiding na verloren topper op Antwerp: "Ik snap dat niet"

De wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge leek lange tijd uit te draaien op een sisser en vooral een magere topper maar de slotfase maakte veel goed.

Nu ja, goed zal niet bepaald het woord zijn dat ze bij Club Brgge gebruiken om de slotfase te omschrijven. Blauw-Zwart moest immers twee doelpunten, een blessure en een rode kaart slikken op een tiental minuten tijd. "Na deze wedstrijd verdienen we minstens 1 en misschien ook wel drie punten", vond Club-trainer Ronny Deila na affluiten.

"Het was een heel vreemde wedstrijd", ging Deila verder.. "We hadden in de eerste helft de controle over de wedstrijd en ook enkele kansen op stilstaande fases. We waren gewoon de meest dominante ploeg", analyseerde de Noorse trainer.

"Wat ik niet snap, is dat er geen tweede kaart kwam voor Janssen na de ingreep op Zinckernagel", geeft hij een sneer naar de wedstrijdleiding.Janssen ging tijdens de wedstrijd door op de enkel van de Club-speler waneer hij al een geel karton achter zijn naam had staan.

Vreemde wissel?

De trainer besloot om de aanvallende Zinckernagel te vervangen door een verdediger, Dedryck Boyata. De aanvallende impulsen van Club werden daardoor na de 0-1 zeldzamer. Maar Deila bleef na de wedstrijd achter zijn keuze staan.

"Ik vond dat we minder controle hadden na ons doelpunt, er was niet genoeg pressing. Ik wou het opnieuw doen kantelen met een positiewissel. Uiteindelijk scoren ze tweemaal met een afstandsschot. Of je nu met 4 of met 5 achterin speelt, daar heb je geen controle over", besluit hij.