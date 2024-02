Supporters zeggen haast allemaal hetzelfde na Anderlecht-KAA Gent: "Ze maken het voetbal helemaal kapot"

Anderlecht won zondag met het kleinste verschil van KAA Gent. Een penaltygoal van Anders Dreyer maakte het verschil.

Aan één doelpunt van Dreyer had Anderlecht genoeg om het verschil te maken tegen KAA Gent. Julien De Sart scoorde met een geweldige pegel die 130km/u ging nog wel de gelijkmaker, maar dat was buiten de VAR gerekend.

🧐 | De wereldgoal van Julien De Sart wordt afgekeurd door een overtreding. Oordeel zelf. ⚖️👇 #ANDGNT pic.twitter.com/mXwkZbROvb — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) February 4, 2024

Arnstad ging liggen na contact met Gent-verdediger Kandouss. Om deze reden werd het doelpunt van De Sart afgekeurd, wat tot voor de nodige reacties zorgt. Hein Vanhaezebrouck was in alle staten en nam zware woorden in de mond.

Maar ook op X (Twitter), stromen reacties van voetbalsupporters binnen, en die zijn niet mals...

Dat die Laforge nog op Belgische voetbalvelden mag verschijnen snap ik al lang niet meer. Het zoveelste faillissement van @BelgianReferees, de enige instelling die 47 keer per jaar failliet kan gaan zonder gevolg. Benieuwd met welke zever uitleg ze nu weer gaan afkomen. #andgnt — Andy D'Hollander (@andydhollander) February 4, 2024

Ter herinnering, dit was géén fout in de titelmatch vorig seizoen 🤷‍♂️

Maar deze Gentse goal wordt afgekeurd terwijl de speler van Anderlecht obstructie pleegt?

De refs maken het voetbal helemaal kapot en het klagen van Anderlecht werkt.

Schandalig#andgnt pic.twitter.com/4FlBVppChY — jawadde21 (@jawadde21) February 4, 2024

Maar jongens toch. Echt. Eigenlijk had die verdediger voor zijn eigen fout penalty mogen tegenkrijgen. Belgische scheidsrechters. Wat een klucht week op week #cobw #andgnt — Wouter Duyck (@wduyck) February 4, 2024

Een penaltyfout maken en hierdoor een geldige goal laten afkeuren.

Ik dacht dat ik alles had gezien, maar kijk. #andgnt — stijn de rammelaere (@stijnpsycho) February 4, 2024