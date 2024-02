Vertrouwen bij STVV blijft groeien: "We hebben de kwaliteit om te winnen van iedere ploeg in de competitie"

STVV kon afgelopen donderdag met 4-2 winnen van KAA Gent. Kahveh Zahiroleslam had een groot aandeel in de overwinning door de twee eerste doelpunten te scoren.

Zahiroleslam scoort tegenwoordig meer en meer bij STVV. Coach Thorsten Fink ziet hem als keuze nummer één vooraan in de spits. "Iedereen moet eerst wat acclimatiseren, maar ik ben nu vooral blij dat dat bij mij wel aan het lukken is nu", vertelde hij.

De wedstrijden volgen elkaar wel snel op tegenwoordig: "Maar ik denk dat we er klaar voor zijn. We zijn jong, we kunnen nog goed lopen, we proberen nu zo veel mogelijk punten te pakken."

Kan STVV nu niet omhoog beginnen kijken in het klassement? "Ik denk dat we nu eerst moeten zien dat we in Play-off 2 blijven, zodat we niet in de playdowns terechtkomen. De resultaten kunnen nog alle kanten op gaan, misschien kunnen we binnen een paar wedstrijd wel omhoog kijken, maar nu moeten we zeker zijn dat we in Play-off 2 blijven."

Het geloof en vertrouwen leek ook groot bij STVV, hoe komt dat dan? "Ik denk dat het de coaches komt en het geloof in de jeugd. We hebben ook het geloof dat we iedere ploeg in het land wel aankunnen. We verloren vaak met weinig verschil, maar we hebben de kwaliteit om van iedere ploeg te winnen."