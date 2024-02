KAA Gent-eigenaar Sam Baro haalt zwaar uit na Anderlecht-KAA Gent: "Hoe kan je dit in godsnaam uitgelegd krijgen?"

KAA Gent verloor zondagavond met 1-0 van Anderlecht. De bezoekende club zag zichzelf benadeeld worden door scheidsrechterlijke beslissingen.

Op twee cruciale momenten in de partij maakten scheidsrechter Nicolas Laforge en VAR Wim Smet opvallende beslissingen. Een handsbal van Debast in het eigen strafschopgebied werd niet gefloten en zo kreeg KAA Gent geen strafschop.

Nadien scoorde Julien De Sart de gelijkmaker in de slotfase, maar die werd afgekeurd na een VAR-interventie. Arnstad ging neer na contact met Kandouss en de VAR oordeelde dat er sprake was van een clear error.

Het regent ondertussen reacties. Hein Vanhaezebrouck haalde al zwaar uit naar de arbitrage, nu deed KAA Gent-eigenaar Sam Baro dat ook.

"Ik ben misnoegd", begon hij bij Het Laatste Nieuws. "Dit is onaanvaardbaar. Dit is amateurisme van de bovenste plank. Dit is toch duidelijk? Hoe kan je dit als scheidsrechter nu in godsnaam uitgelegd krijgen?"