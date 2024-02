Marc Degryse blijft hard voor arbitrage: "Dat ze zelfs dat niet goed doen..."

Er was weer heel wat te doen om de VAR het afgelopen weekend. Vooral tijdens de topper Anderlecht-KAA Gent waren er enkele zeer discutabele fases.

Marc Degryse liet zich nog een keer uit over het afgekeurde doelpunt van Julien De Sart. "Ja, sowieso geen fout van Kandouss, dus een geldig doelpunt wat mij betreft", vertelde hij in de podcast 'vier-nul' van VTM.

Maar hij stelt zich ook nog vragen bij andere fases. "Alleen dat doelpunt van Angulo, was het daar niet zo dat de scheidsrechter gefloten had, dat de grensrechter had afgevlagd?", vraagt hij. Waarop Frank Boeckx antwoordt: "Ja, maar dat mogen ze niet doen."

"Ik zag nog een andere fase waarbij Dreyer twee of drie meter buitenspel stond, en die lieten ze wel doorspelen. Uiteindelijk kon hij dan scoren, maar het was echt twee of drie meter. Die van Angulo was geen buitenspel en daar vlagt de grensrechter wel."

Degryse blijft hard voor de arbitrage. "Dat zijn zo van die dingen waarvan je denkt dat het basisprincipes, basisregels zijn. Dat ze zelfs dat niet goed doen... en grensrechters en de scheidsrechter."