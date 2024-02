Ex-topscheidsrechter laat zich uit over VAR: "Dat is toch onvoorstelbaar"

Afgelopen weekend was er alweer enorm veel te doen over de VAR. Verschillende coaches deden hun beklag na enkele discutabele momenten.

Marcel Van Langenhove, een icoon in de Belgische arbitrage, liet zich uit over de VAR. "Ik zie vooral een gebrek aan persoonlijkheid bij de huidige generatie arbiters. Maar ja, wat wil je? Er zit altijd iemand over hun schouder mee te kijken", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Van Langenhove werd acht keer scheidsrechter van het jaar. Een man met veel kennis van het vak dus. Wat vindt hij precies het grootste probleem met de VAR? "Dat ze te veel achter de fouten zóéken", ging hij verder. "Als het echt flagrant is en je er niet naast kan kijken, mogen ze van mij ingrijpen. Als het mistig is, blijf ervan af, want anders doe je accidenten.

"Nu maken ze het onnodig ingewikkeld. Bij het minste contact gaan ze na of er iets aan de hand is. Zien ze dat iemand een speler op z’n kleine teen geraakt heeft, roepen ze de arbiter al naar het scherm. En zodra hij zijn vierkantje heeft getrokken, weet je dat hij de VAR zal volgen."

De topscheidsrechter heeft nog wel een aantal ideeën om meer duidelijkheid te scheppen rond de VAR. "Zorg dat de regels rond hands en buitenspel duidelijker zijn, dat zou al veel helpen. En maak de communicatie tussen de VAR en de arbiter openbaar, want nu heeft dat iets heel geheimzinnigs. Waarom mogen de arbiters hun beslissingen trouwens niet toelichten in de pers? Dat is toch onvoorstelbaar?"