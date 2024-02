Goed nieuws voor Standard en KVC Westerlo

Enkele dagen geleden werd Australië uitgeschakeld op de Asian Cup door Zuid-Korea. Het werd 1-2 voor de Koreanen na een winnend doelpunt van de nationale ster Son Heung-Min.

Bij Australië speelden ook twee JPL-spelers met Jordan Bos van KVC Westerlo en Aiden O'Neill van Standard. Bos bleef tijdens de wedstrijd tegen Zuid-Korea op de bank, maar O'Neill mocht wel invallen. Hij pakte rood in minuut 105.

De clubs verwelkomen dinsdag hun spelers terug bij de club. 'We zijn blij met zijn terugkeer, maar we hadden echt gewild dat hij verder had kunnen gaan. Welkom terug Jordan!', klinkt het bij KVC Westerlo. Standard postte foto's van Aiden O'Neill die terug aan het trainen is op sociale media.

Delighted with his return, but we really wished he could have gone further. Welcome back Jordan!



👉https://t.co/2SVnoxjIjr#enallemaalsamen #asiacup pic.twitter.com/pL8ZwDa8B4