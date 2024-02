Standard-CEO laat zich uit over moeilijke situatie van de club: "Ik heb soms ook mijn twijfels over hen"

De CEO van Standard heeft onlangs gesproken over de situatie van de club, die al enkele jaren verre van ideaal is. Hij heeft een update gegeven over de transferperiode van de club.

Het zou nog een lang seizoen kunnen worden voor Standard, dat tot het einde zal vechten om de playdowns te vermijden, terwijl er nog maar zes wedstrijden te spelen zijn. Al maanden uiten de supporters van de club hun ontevredenheid over het management van de club, vooral dat van 777 Partners. Gevraagd naar de situatie van de club bij La Tribune (RTBF), wilde Pierre Locht heel duidelijk zijn: "We moeten onze fout toegeven. Onze supporters zijn boos en ze hebben gelijk, maar ondanks hun opstand zullen ze hun steun niet opgeven." Locht begrijpt de twijfels over 777 Ondanks de recente moeilijkheden, zowel op sportief als financieel vlak, blijft de CEO van Standard bij de club: "Ik heb gezegd dat ik niet aan mijn positie zal vasthouden op het moment dat ik van mening ben dat de situatie niet langer gunstig is voor Standard". Voordat hij een duidelijke boodschap naar de supporters stuurt: "Mensen hebben twijfels over 777 Partners, en ik soms ook. Maar ik ben er niet om de advocaat van 777 te zijn, ik kan niet alles goedkeuren", bekende hij voordat hij details gaf over het financieel beheer van de club en toevoegde "het bestuur is als eerste verantwoordelijk voor de sportieve situatie met deze slechte ranking in het klassement en ontoereikende dynamiek. We werken eraan om de club sterker te maken."