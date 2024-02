Union SG-coach Alexander Blessin voor bekerclash: "Het kan me niet schelen wat er in het verleden met Club Brugge is gebeurd"

Union SG neemt het woensdagavond op tegen Club Brugge in de heenwedstrijd van de halve finales van de Croky Cup. Alexander Blessin blikte vooruit op de wedstrijd.

Union pakte al twee jaar op rij net naast de titel. Twee keer was het Club Brugge dat hen een hak zette. In het seizoen 2021-2022 werd Club Brugge kampioen nadat Union lange tijd eerst stond en afgelopen voetbaljaar verloor de Brusselse club op de laatste speeldag van blauw-zwart.

Maar daar trekt Alexander Blessin zich niets van aan. "Het kan me niet schelen wat er in het verleden met Brugge is gebeurd", vertelde hij volgens La Dernière Heure. "Veel spelers en ik hebben dat niet meegemaakt. Ik kan alleen maar praten over de twee wedstrijden van dit seizoen en dat waren een verdiende overwinning thuis en een verdiend gelijkspel uit."

"Het wordt 50-50, zelfs als het een uitwedstrijd is", gaat Blessin verder. "We kennen de omstandigheden met hun fans, maar ik zie ook geen groot voordeel voor hen. We hebben laten zien dat we onze speelstijl zowel thuis als uit kunnen toepassen."