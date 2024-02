'Nieuwe medische testen rond Nusa zorgen voor héél nieuw verhaal'

Antonio Nusa zal ook de komende maanden spelen bij Club Brugge spelen. De winger van blauw-zwart leek op weg naar Brentford, maar de deal kwam uiteindelijk op de helling te staan door een probleem bij de medische testen.

Club Brugge en Brentford FC hadden een akkoord bereikt over de transfer van Antonio Nusa. The Bees waren akkoord om 37 miljoen euro over te schrijven op de blauw-zwarte bankrekening. Dat leek op Transfer Deadline Day ook in kannen en kruiken.

Een probleem met de knie zorgde echter voor problemen, want Antonio Nusa was niet door de medische tests van Brentford geraakt. En dus werd de deal on hold gezet. Uiteindelijk bleek het over groeiletsel rond het kraakbeen in de knie te gaan.

🚨 Understand Antonio Nusa did new scans with Norwegian medical team — confirming Club Brugge analysis, Nusa is medically 100% fit.



No issues for his playing availability or future overall fitness were withheld during the tests.



❗️ Deal with Brentford remains under discussion. pic.twitter.com/XkJ5emu7ep — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 7, 2024

De deal werd uitgesteld, maar uitstel hoeft geen afstel te zijn. Brentford wil tot op heden nog niet te fel in de kaarten laten kijken, maar volgens Fabrizio Romano zo er ondertussen door de Noorse voetbalbond een nieuwe test zijn uitgevoerd.

En die tests zouden geen enkel probleem aan het licht hebben gebracht. Daardoor komt een zomertransfer opnieuw iets dichterbij - er waren met onder meer Leeds United ook nog andere ploegen geïnteresseerd als Brentford nog steeds zou twijfelen.