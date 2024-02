Deadline Day levert op: 'Knoop omtrent Nusa doorgehakt'

De jackpot leek helemaal binnen voor Club Brugge. De deal voor Antonio Nusa lijkt nu toch af te springen.

Antonio Nusa was op weg om deze winter dé records te breken in de Jupiler Pro League. Club Brugge en Brentford haden een principeakkoord voor een deal van zo'n 37 miljoen euro, met bonussen inbegrepen. Er zou ook een doorverkooppercentage van 12,5 procent in de deal zitten.

Nusa zag een deal helemaal zitten, met een contract tot 2030. De medische testen gooiden echter roet in het eten voor Nusa en Club Brugge. De winger zou namelijk een zwevend stukje kraakbeen in de knie hebben en ook rugklachten.

Antonio Nusa looks set to stay at Club Brugge and instead join Brentford in the summer 🔴⚪ pic.twitter.com/KQnY1T5I60 — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 31, 2024

En dus mocht de 18-jarige vleugelspeler nog geen contract tekenen bij Brentford. Sowieso wilde hij in principe ook liever het seizoen uitspelen op Jan Breydel. Dat zorgt er nu volgens Sky Sports voor dat er in Engeland is beslist om van de deal een zomerdeal te maken.

Beide teams zouden zo tijd voor zichzelf genereren, om mogelijk in de zomer dan al dan niet aan andere voorwaarden de transfer rond te maken. Tenzij Leeds, Tottenham of Chelsea op deadline day de deal nog gaan kapen.