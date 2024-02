Supporters zijn duidelijk na dubieuze fase in Club-Union: "Alweer genaaid door de scheidsrechter"

Club Brugge won in de heenronde van de halve finale van de Croky Cup van Union met 2-1. Maar had Club Brugge achteraf reden tot klagen?

Bij een 2-0 tussenstand en toen er nog geen vuiltje aan de lucht was, was er namelijk contact tussen Union-speler Charles Vanhoutte en Club-speler Hans Vanaken in de 16 van de bezoekers. Scheidsrechter Bram Van Driessche oordeelde om geen strafschop te fluiten. Hij moest enkele seconden wachten op het oordeel van de VAR maar die besloot hetzelfde.

Online zijn de fans het alleszins niet eens met de wedstrijdleiding. Zij zagen een duidelijke fout op Vanaken en voelen zich "genaaid". Ook analist Franky Van Der Elst vond het een duidelijke strafschopfout op de kapitein van Club Brugge.

Weer genaaid door scheids en Var ,dank u #prd 👍👍👍 #CLUUSG — Serge (@SR067) February 7, 2024