Deila neemt besluit over Nusa na opvallende wending in transferdossier, coach krijgt opsteker uit andere hoek

Antonio Nusa kan opgelucht ademhalen, want zijn knieproblemen lijken van de baan. En dus kan Ronny Deila hem vanaf dit weekend gewoon opnieuw gebruiken. Te beginnen tegen KAS Eupen.

Tijdens de medische proeven van de transfer tussen Club Brugge en Brentford kwamen knieproblemen aan de oppervlakte bij Antonio Nusa. De sterkhouder moest uiteindelijk toezien hoe zijn transfer met een waarde van ongeveer 37 miljoen euro werd uitgesteld.

Mogelijk komt het deze zomer wél goed, al is er ondertussen ook interesse van Newcastle United en Tottenham Hotspur. Wie er de winger uiteindelijk zal bij gaan halen? Dat zal de komende maanden moeten blijken.

The boys for #CLUEUP. 👊 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 9, 2024

Ondertussen is Antonio Nusa wel opnieuw helemaal fit. En dus zit hij opnieuw in de selectie van Club Brugge, te beginnen met de wedstrijd tegen KAS Eupen dit weekend. Of hij dan meteen tot spelen zal toekomen? Dat is nog een andere vraag.

Ronny Deila heeft nog meer goed nieuws, want ook Maxime De Cuyper zit terug in de selectie van blauw-zwart. Philip Zinkernagel en Hugo Vetlesen zijn wel nog steeds afwezig.