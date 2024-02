George of Janssen in terugmatch van beker? Goots maakt alvast zijn keuze

Royal Antwerp FC moest het in Oostende stellen zonder Vincent Janssen. Patrick Goots vraagt zich af of Mark van Bommel zijn landgenoot moet opstellen in de terugmatch.

Royal Antwerp FC keerde met een 1-1-gelijkspel terug naar huis na de heenwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup. Patrick Goots betrapte Antwerp op heel veel slordigheden in hun spel, zeker in de combinaties. Alles begon bij Wijndal en Ejuke, maar George ontdekte wat het is als de tegenstander goed weet wat ze tegen je moeten doen. “Ook gisteren stonden er drie spelers op hem te verdedigen met maar één doel: hem niet laten scoren. Boenken tegen die sterke beren, onderschat het niet. Dit zijn leerrijke wedstrijden voor hem”, is Goots heel erg duidelijk in Gazet van Antwerpen. Antwerp speelt tweede bekerfinale op rij Een spits moet immers scoren om een goede match te spelen. “Een doelpuntje kan hem opnieuw bevrijden, al is het misschien aangewezen om Janssen nog eens voorin te posteren, zodat George even op adem kan komen”, is de raad van Goots nog. De analist is er alvast van overtuigd dat Antwerp opnieuw de bekerfinale zal spelen. “Antwerp moet dit op de Bosuil afmaken. Ik verwacht hetzelfde scenario, met Oostende dat zich zal ingraven en op de tegenaanval zal speculeren. Een tweede bekerfinale op rij mag je niet laten liggen. Van concentratieverlies zal geen sprake meer zijn.”





