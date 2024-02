Riemer doet voorspelling: "Antwerp en Club hebben goeie jongeren, maar wij hebben ook een ster-in-wording"

Brian Riemer heeft door de vele geblesseerden de laatste maanden wat meer jeugd moeten oproepen. Sommigen van hen kregen ook hun kans op het veld. Nilson Angulo kreeg zo vier korte invalbeurten in de voorbije matchen. Daarin liet hij wel zijn kunnen zien. Maar wanneer mogen we meer zien/verwachten?

Angulo kreeg in de wedstrijd tegen Gent felicitaties van Zeno Debast en Jan Vertonghen. In de slotfase ging hij aan de eigen cornervlag de bal bijhouden en niemand kon hem die afpakken. Uiteindelijk moest Gent een fout maken en had hij belangrijke seconden gewonnen voor zijn team.

De vraag is: wanneer en of het gaat klikken bij Nilson

Dat is wat Brian Riemer van hem verwacht. "Hij is op de juiste weg. Kijk jongens, ik zie een ster in wording als ik hem op training zie. Ik zie de jongeren bij Antwerp en Club presteren, maar dan denk ik bij mezelf dat Nilson dezelfde weg kan opgaan", aldus Riemer.

Al heeft de Deen wel nog reserves. Dat Angulo kan voetballen staat buiten kijf, maar er komt nog meer bij zien. "Zijn pakket als voetbalspeler is enorm. Hij heeft een fantastisch potentieel, immens zelf. Maar dan is er nog altijd de vraag die altijd terugkeert bij talent: wanneer en of het zal klikken."

Het ontbreekt hem nog wat aan voetbalintelligentie

"Het ontbreekt hem nog wat aan voetbalintelligentie. Wanneer te dribbelen, wanneer te passen, wanneer samenspelen met anderen... Ik zie die dingen wel op training, maar ik wacht tot ik het ook in de wedstrijd zie. Hij moet aanpassen aan het volgende niveau. Ik heb sterk geloof dat het gaat gebeuren, maar of dat dit seizoen of het volgende zal zijn..."

Misschien moet hij dan ook eens meer minuten krijgen. In minder dan 10 minuten is het moeilijk je stempel te drukken. "(lacht) Ik weet het, maar zo werkt het nu eenmaal bij een professioneel team. Toen Louis Patris begin dit seizoen het moeilijk had, zeiden jullie ook: geef hem eens vijf wedstrijden na elkaar."

"Maar zo werkt het niet. Het zou inderdaad beter zijn, maar in topvoetbal krijg je die kans niet. Na de blessure van Sardella zie je nu wel dat Louis beter wordt. In voetbal moet je je momenten pakken. Dat is ook wat Nilson moet doen."