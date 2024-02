Genk of Los Angeles? Joseph Paintsil vertelt hoe groot de kans is dat hij nog vertrekt

Elke wedstrijd die Joseph Paintsil voor KRC Genk speelt zou op dit moment wel eens zijn laatste kunnen zijn. De gesprekken met LA Galaxy lopen nog steeds.

Hoelang speelt Joseph Paintsil nog voor KRC Genk? Het zou zo maar kunnen dat de match van zondag op bezoek bij KV Mechelen zijn laatste partij in Limburgse loondienst is. Maar dat hij het seizoen uitdoet zit er ook nog altijd in.

Volgens de 26-jarige Ghanees heeft de hele transfersoep geen enkele invloed op de manier waarop hij op dit moment aan het trainen en spelen is.

“Ik had mijn makelaar de toestemming gegeven om met hen te praten, nadat ze zich gemeld hadden bij KRC Genk. Maar zelf ben ik daar geen enkel moment mee bezig geweest”, klinkt het heel erg duidelijk in Het Belang van Limburg.

Onderhandelingen met LA Galaxy lopen nog steeds

Al is het aanbod op zich heel aantrekkelijk en sinds de komst van Lionel Messi geniet de Amerikaanse competitie ook heel veel meer uitstraling. Alleen lieten de Amerikanen wel de deadline van de gelimiteerde transfersom verlopen. “Ik wilde alleen maar met de Afrika Cup bezig zijn. Het was aan mijn makelaar om de onderhandelingen te voeren.”

De gesprekken lopen nog altijd en een vertrek is nog steeds mogelijk. “Ik hak de knoop pas door als ik duidelijk weet waar ik aan toe ben. Intussen mag iedereen gerust zijn, ik geef me tot de allerlaatste minuut volledig voor KRC Genk. Ik zit in een luxesituatie: terwijl er een mooie aanbieding zit aan te komen, heb ik het volledig naar mijn zin bij een club.”