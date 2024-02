KV Mechelen komt met opvallend nieuws over contractverlengingen van Coucke en Hasi

KV Mechelen staat na een 10 op 12 plots weer in de linkerkolom. De fans dromen zelfs weer van Play-Off 1.

Als KV Mechelen zondag wint van KRC Genk, dan staat het plots op een zucht van de Champions’ Play-Offs. Dat de hemel opklaart boven het AFAS Stadion is goed nieuws voor sportief directeur Tim Matthys die werk kan maken van de contractverlengingen.

Daarbij wordt vooral gekeken in de richting van doelman Gaëtan Coucke die einde contract is en tot de zomer graag alle opties zou openhouden. Maar zoveel tijd krijgt hij duidelijk niet van KV Mechelen.

“In de herfst van 2022 waren er nog enorm veel twijfels rond Gaëtan. Ik heb hem toen op mijn bureau geroepen en gezegd: 'Voor mij is het 100 procent duidelijk: jij bent mijn nummer 1.' Dat heeft hem bevrijd”, zegt Matthys in Gazet van Antwerpen.

Snelle beslissing nodig voor Gaëtan Coucke

Maar tijd tot de zomer krijgt Coucke niet. “Zo lang kunnen wij natuurlijk niet wachten. Volgende week zitten we aan tafel met zijn makelaar en moeten we een ja of een neen krijgen. We gaan een inspanning leveren om Gaëtan bij ons te houden.”

Ook het contract van Besnik Hasi loopt maar tot eind juni, maar over een langere samenwerking is nog niet gesproken. “Het flatteert hem dat hij eerst iets wil bereiken met Mechelen. Het was mijn keuze om hem te halen, hoewel er vanwege zijn lange inactiviteit een beetje tegenkanting was bij de aandeelhouders.”

Dat Hasi alles zegt zoals het is, is soms wel een probleem. ““We gaan zeker gesprekken opstarten, maar het moet van twee kanten komen. Als hij zich blijft opjagen in de slechte staat van het oefenveld, wil hij misschien niet blijven”, sluit Matthys af met een ferme knipoog.