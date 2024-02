Anderlecht wil groot probleem oplossen: "Maar eigenlijk zitten we precies op schema"

Anderlecht kan zijn gemiddelde wat optrekken vandaag als het wint van Charleroi. Thuis is paars-wit amper te verslaan, maar buitenshuis pakten ze slechts de helft van de punten. Brian Riemer kan er eigenlijk wel mee leven.

Anderlecht haalde 18 op 36 op verplaatsing, thuis werd dat 30 op 36. Toch wel een groot verschil. "Vier maanden geleden werd ons verweten dat we geen wedstrijden op het hoogste niveau wonnen. Nu we overwinningen hebben behaald tegen directe tegenstanders, wordt ons verweten dat we niet uitwedstrijden winnen", zuchtte Riemer.

Al is hij er ook wel mee bezig. "Maar jullie hebben gelijk! En ik hou van dit soort uitdagingen! Eigenlijk is er dit seizoen maar één team dat vaak uitwedstrijden wint, en dat is de Union. Thuis hebben we 20.000 man dat achter ons staat. Ik merk toch op dat we moeilijk te verslaan zijn, zelfs uit."

Voor Riemer, die vindt dat Anderlecht nog niet aan zijn volle potentieel zit, kleurt het bilan wel groen. "Men heeft me altijd verteld dat door thuis drie punten te winnen en buitenshuis een punt te pakken, je een gemiddelde van twee punten per wedstrijd hebt. Dat is goed. We zitten precies op twee punten per wedstrijd. Maar we gaan toch proberen Charleroi te verslaan."