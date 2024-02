Genk-speler verrast iedereen en brengt héél gesmaakte Valentijn-song uit: hij is zelfs een hit in eigen land

Ondanks de recente tegenslag van de Ghana Black Stars tijdens de Africa Cup, steunen de Ghanezen massaal het nieuwe Valentijnsdagnummer van middenvelder Joseph Paintsil. U hoort het goed ja, het gaat om de speler van KRC Genk.

Het nummer, getiteld "Without You," werd uitgebracht op 2 februari 2024 en is nu beschikbaar op verschillende muziekstreamingplatforms, met de muziekpremière op 12 februari 2024.

Joseph Paintsil, ook bekend onder zijn artiestennaam Joe Paintsil, heeft op tijd voor Valentijnsdag een nieuw nummer onthuld.

Gebruikers op sociale media delen fragmenten van het nummer en prijzen de muzikale vaardigheden van de voetballer en de pakkende melodie van het nummer.

Paintsil blijft zijn passie voor muziek najagen met de release van zijn tweede single, "Yaa Se." Na het succes van zijn debuutnummer, "Kotosa," dat in december 2022 veel populariteit verwierf in de Ghanese muziekscene.