De spanning voor de derby stijgt: Cercle-boegbeeld pakt uit met gewaagde uitspraak over Club Brugge

Zondag om 13u30 ontvangt Cercle Brugge de buren van Club Brugge voor de Brugse derby. Het wordt opnieuw een wedstrijd op het scherpst van de snee.

Voor Club Brugge wordt het zaak om na de 4-0 tegen Eupen opnieuw punten te pakken. Als het de kloof met Union voor de play-offs niet groter wil laten worden, dan is een driepunter noodzakelijk voor blauw-zwart.

Cercle Brugge staat na een 6 op 6 tegen STVV en KAA Gent opnieuw in de top zes. De marge op Racing Genk is maar twee punten, dus veel ruimte voor fouten is er niet. Al heeft Cercle ook nog wedstrijden tegen Eupen, KV Mechelen, Charleroi en RWDM voor de boeg.

In aanloop naar de wedstrijd sprak Frederik Boi, die meer dan 300 wedstrijden op de teller heeft bij Cercle Brugge, met Eleven Sports. Het boegbeeld van de Vereniging komt alvast met een gewaagde uitspraak voor de derby.

Club de titel of Cercle degraderen?

"Ik vraag soms aan Club-fans wat ze liever zouden hebben: Club kampioen of Cercle dat degradeert? Het verbaast me dat heel veel mensen dat tweede kiezen. Ik verschoot er zelfs van."

"Ik denk dat dat omgekeerd anders zou zijn. De Cercle-supporters zouden dat niet zeggen en resoluut voor de titel kiezen. Dat is wel een verschil, denk ik", zei Boi nog. Uit de reacties onder de video bleek dat de Club-supporters het daar helemaal niet mee eens zijn en zouden wel voor de titel kiezen.