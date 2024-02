Angst voor nieuw supportersgeweld: duidelijk besluit genomen rond Brugse derby tussen Cercle en Club

Supportersgeweld: het was bij de vorige edities van de Brugse derby al een feit en het is ook bij matchen van andere clubs dit seizoen al misgelopen met de fans. Het hoeft geen betoog dat ze in Brugge op hun hoede zijn.

Het is duidelijk dat de politiediensten niet zomaar gaan laten begaan. Er is op voorhand al voor een extra maatregel gekozen in vergelijking met de vorige derby's. "Nu blijft de politie langer na de wedstrijd in de buurt van het stadion patrouilleren", verkondigt burgemeester Dirk De fauw bij Radio 2. Meestal incidenten na afloop van Brugse derby "We hebben vastgesteld dat er weinig problemen zijn voor de wedstrijd, maar vooral erna. De vorige incidenten zijn gebeurd, toen de agenten al naar huis waren." Die geschiedenis mag zich uiteraard niet herhalen. "Daarom gaan we nu de agenten langer laten patrouilleren." Hoeveel extra uren patrouille er worden toegepast, ligt nog niet vast. "Dat kan één uur zijn, maar ook drie uur, afhankelijk van hoe de avond zich voordoet."





Volg Cercle Brugge - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (18/02).