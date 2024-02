Mark van Bommel merkt iets heel opvallends bij zijn eigen ploeg

Royal Antwerp FC heeft de trein weer helemaal op de rails. Met de zege op RWDM zitten Mark van Bommel en co aan een drie op drie.

Mark van Bommel gaat na de derde opeenvolgende overwinning van zijn ploeg op zoek naar wat hij zelf “standvastigheid” noemt. Met de finish van de reguliere competitie in zicht gaat het niet alleen over punten pakken.

Van Bommel had wat tijd nodig om zijn filosofie aan het elftal duidelijk te maken, maar dat was vorig seizoen ook zo en toen pakte The Great Old de dubbel.

Van Bommel voelt hetzelfde bij Antwerp als vorig seizoen

“Toen hebben we in de slotfase overwinningen gepakt op basis van vastigheid”, zegt Van Bommel op zijn persconferentie, geciteerd door Het Laatste Nieuws. “We speelden toen niet top, maar ik vond het wel top. Iedereen wist wat hij deed.”

Ondertussen lijkt alles weer te draaien zoals Van Bommel het wil zien. “Die vastigheid zie je nu ook. Het elftal geraakt niet in de war als de tegenstander wat anders doet. Je kan nog steeds punten verliezen, maar de negatieve pieken zijn verdwenen. Wij hebben nu enkel nog positieve pieken, zoals tegen Club. Dan zijn we ook écht goed.”

Het vertrouwen is dan ook gigantisch groot bij de Nederlander en dat opent de nodige perspectieven voor de supporters. “Zonder gekke dingen te doen, win je een wedstrijd.”