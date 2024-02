Standard-coach Ivan Leko is snoeihard voor zijn spelers na nederlaag tegen Westerlo: "Ik ben razend"

Standard heeft vrijdagavond met 2-1 verloren op het veld van KVC Westerlo. Ivan Leko was na afloop snoeihard voor zijn kern.

In de eerste helft was de wedstrijd nog in evenwicht, maar na de rust zakte Standard helemaal weg. "We hebben 45 minuten gespeeld", merkte Ivan Leko op. "We waren goed, we hadden controle. Ik voelde een gebrek aan vertrouwen."

"De voorbereiding voor de wedstrijd was erg moeilijk", gaat hij verder. Al vroeg in de wedstrijd moest Marlon Fossey het veld geblesseerd verlaten. Zo krijgt Leko nog een extra domper te verwerken.

"Zonder verdedigers, zonder een spits. We misten balans. Door de blessure van Marlon (Fossey n.v.d.r) moeten we een middenvelder achteraan gaan zetten."

Standard krijgt het nu nog zeer moeilijk de komende weken met wedstrijden tegen verschillende topclubs. "Voor mij waren dit de slechtste 45 minuten sinds ik hier ben. Ik ben heel erg boos. Ik ben razend."