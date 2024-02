El Khannouss duidt zijn grootste werkpunt aan, maar weet ook dat heel Genk daaraan lijdt

Bilal El Khannouss is één van de grootste talenten die er momenteel in België rondlopen, maar de spelverdeler van KRC Genk kan als 'nummer 10' niet de statistieken voorleggen die bij zijn positie passen. En dat beseft hij zelf maar al te goed.

Drie goals en drie assists in 22 wedstrijden zijn te weinig. "Efficiëntie blijft een probleem voor ons en voor mij als eerste. Ik moet vaker voor m’n kans gaan", zegt hij in HLN. "Mensen verwachten veel van me. Dat mag, maar we moeten niet vergeten dat ik nog maar 19 ben."

"Ik wil heel graag vaker beslissend zijn en werk daar hard aan, maar ik denk dat ik het nog te vaak te mooi wil doen. Wij als ploeg hebben dat een beetje in ons zitten. Dan blijven we maar rondspelen. Soms moet je gewoon doen wat Cruijff zegt: als je niet schiet…”

Mooi voetbal koppelen aan efficiëntie blijft dus het grootste werkpunt. “Het draait altijd om de drie punten, maar mooi voetballen is wel het DNA van Genk. Dat krijg je hier mee in de jeugd. Wij zullen altijd proberen ons voetbal te brengen. Maakt niet uit tegen wie we spelen, al moeten we soms meedogenlozer zijn.”