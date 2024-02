Jeugdproduct Anderlecht als ketchupfles: ineens komen al zijn kwaliteiten tot hun recht

Brian Riemer sprak zondagavond over spelers die hun verantwoordelijkheid niet wilden nemen. Eén man viel daar volgens ons absoluut niet onder. Mario Stroeykens heeft zich waarschijnlijk definitief in het elftal geknokt.

Vincent Kompany kondigde twee jaar geleden aan dat vorig seizoen eigenlijk al het seizoen van Stroeykens had moeten worden. Maar door omstandigheden kwam dat er niet echt uit. Dit seizoen toont hij alle kwaliteiten die hem sinds lang worden toegedicht vanuit Neerpede.

Eerlijk? Veel waarnemers geloofden niet in hem. Een rare speler van wie niemand wist of hij nu een aanvaller of middenvelder was. Zijn echte positie heeft hij nu gevonden, met dank aan Brian Riemer. De nog steeds maar 19-jarige middenvelder is onmisbaar geworden.

Werkkracht en techniek

Waarom? Hij verstopt zich nooit, wil altijd de bal hebben. En hij is er moeilijk af te zetten. Een stevig baasje met een bovengemiddelde techniek. En met een goed schot. Zijn vier goals dit seizoen waren allemaal belangrijk, net als zijn vier assists. Denk maar aan hoe hij die strafschop uitlokte tegen Gent.

Hij is als een ketchupfles: alles komt er na wat goed schudden uit. Het is zelfs zo dat hij niet in de discussie zit om eruit te gaan eens ook Thomas Delaney fit is. Er wordt eerder gekeken naar Mats Rits, Yari Verschaeren of Theo Leoni. Stroeykens koppelt werkkracht aan techniek.

Hij mag zich dit seizoen verder bewijzen. Kompany had het al voorspeld: "Mario gaat ooit incontournable worden bij Anderlecht.' Zover is het nog niet helemaal, maar hij is wel goed op weg.