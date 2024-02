Dit is de beste strafschopnemer van de JPL: "Hij kan nog veel hoger spelen

Iedere club heeft wel één vaste, of meerdere strafschopnemers. Er zijn er een aantal bij die er dit seizoen nog geen enkele gemist hebben, maar eentje steekt er bovenuit.

En dat is Nicolas Madsen van KVC Westerlo. Hij nam dit seizoen al acht strafschoppen, en die gingen allemaal tegen de touwen. Is coach Rik De Mil ooit al zo'n goede strafschopnemer tegengekomen?

"Ik ben er nog wel een aantal tegengekomen. Maar dit is een typische speler die een 'attitude', noem ik het maar, heeft. Ook naast het veld. Ik heb er een goede band mee. Ik investeer er ook veel tijd in omdat hij veel goede kwaliteiten heeft, maar hij kan nog veel beter. Het is een jongen die nog veel hoger kan spelen", vertelde hij.

Koele kikker, die Nicolas Madsen

Hij looft hoe koel zijn middenvelder kan zijn op grote momenten. "We zijn er dagelijks mee bezig. We hebben veel gesprekken en bekijken veel beelden. Maar als het gaat om attitude en om de ballen te hebben om op moeilijke momenten zijn verantwoordelijkheid te nemen, dan kan je bij 'Nico' Madsen wel terecht."

Coach De Mil was vroeger zelf nog doelman. Toch heeft hij zijn strafschopnemer nog geen tips gegeven. "Ik heb hem nog geen enkele tip gegeven. Hij bereid alles goed voor en hij weet exact ook wat de keeper doet. Hij moest tegen Standard even wachten, de scheidsrechter vroeg om de bal goed te leggen ook. Veel spelers zouden op dat moment beginnen twijfelen."

"Maar hij is op dat moment zodanig gefocust, en nu moet ik opletten met wat ik zeg want anders lok ik het maar uit voor de volgende keer, maar tot nu doet hij dat perfect. Hij staat er altijd op als eerste om een strafschop te nemen, dat zal ook niet veranderen", besluit Rik De Mil.