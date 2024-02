KV Mechelen-speler van achtergrond naar voorgrond en omgekeerd: Besnik Hasi legt uiterst opmerkelijk traject uit

Het gaat KV Mechelen en Besnik Hasi voor de wind. Eén van de spelers die het de laatste matchen wel weer als invaller moet doen, is Patrick Pflücke. Terwijl die kort voordien nog aan een heropleving bezig was. We duiken in het opmerkelijk traject van de Duitser bij Malinwa.

In de zomer van 2023 leek Pflücke de aanjager te worden die KV Mechelen zo nodig had. Bij zijn debuut in Westerlo deelde hij prompt drie assists uit, goed voor een cruciale zege (2-3). Het duurde niet lang eer Pflücke wegzakte in de rangorde, na onder meer een non-match op Sclessin. Hasi overtuigen gebeurde ook pas op stage.

"Patrick heeft een periode gehad die niet gemakkelijk was. In een 4-3-3 heb je spelers nodig aan de zijkant die die één tegen één hun man kunnen passeren", haalt de trainer van Malinwa er een tactisch gegeven bij. Dat zag Hasi in Pflücke ook niet. De Albanees is dan gaan overschakelen naar een 3-4-3 met twee nummers 10.

Pflücke blijft positief

"Dat was voor hem ook nieuw, maar is sinds de oefenmatch tegen Hertha op stage beter gegaan. Op Union moest hij nog als linkerwingback spelen in een moeilijke wedstrijd. Hij is altijd positief gebleven. Het geeft me wel voldoening dat hij hard blijft werken."

© photonews

Pflücke leek weer helemaal aan de oppervlakte te komen. Zijn twee doelpunten maakten het verschil tegen RWDM. "Als ik niet speel, doe ik nog extra dingen om toch mijn kans te pakken en de trainer te laten zien dat ik heel graag wil spelen. Het is uiteindelijk mijn job om goed te spelen als ik mag", bekijkt de speler het nuchter.

Andere KVM-spelers in de kijker

Na basisplaatsen tegen Anderlecht en Eupen werd het weer het bankzittersstatuut tegen Genk en op de Bosuil. Er staan nu weer andere spelers in de schijnwerpers. Pflücke is voorlopig de man van de klasseflitsen, niet die van de regelmaat. Nochtans kan de beste versie van zichzelf nog van waarde zijn in de strijd om PO1.