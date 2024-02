Pro League en Referee Department maken kostprijs van VAR in 1B bekend

De Challenger Pro League krijgt eindelijk een VAR. Dat zal in de eindfase van de competitie van dit jaar gebeuren.

In de maanden april en mei krijgt de Challenger Pro League voor het eerst een Video Assistant Referee of VAR.

Dat zal van toepassing zijn in de kruisfinales tussen de nummers drie, vier, vijf en zes van de eindrangschikking, maar ook in de barragematch van de op twee na laatste uit de Jupiler Pro League.

5.000 euro per match voor de VAR

De komst van de VAR is een primeur voor onze tweede klasse, maar in Engeland en Nederland wordt dat altijd toegepast in de play-offs. Landen als Spanje, Portugal en Italië hebben zelfs in de volledige competitie van de tweede klasse VAR beschikbaar.

De kostprijs is al een tijdje het grote struikelblok geweest. Het vraagt immers een stevige financiële inspanning die uiteindelijk bij de clubs gehaald moet worden.

Aan Gazet van Antwerpen lieten de Pro League en het Professional Referee Department weten dat de kostprijs voor de VAR in de Challenger Pro League maar liefst 5.000 euro per wedstrijd bedraagt.