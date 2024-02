Standard schakelt snel en gaat optie op een van zijn meest recente aanwinsten lichten

De eerste aanwinst van de Rouches deze winterse transferperiode, Souleyman Doumbia heeft Ivan Leko en het Standard-bestuur overtuigd. De linksback zal de optie in zijn contract zien geactiveerd worden, waarna zijn contract loopt tot juni 2026.

Standard Luik had al een linksback nodig sinds de zomer, maar wachtte tot de eerste dagen van de wintermercato om Souleyman Doumbia aan te trekken. De linksback, die gratis naar de club kwam na zijn vertrek bij Angers, zette zich onmiddellijk volledig in voor het team en Ivan Leko.

Standard zal de optie op Souleyman Doumbia lichten

Sindsdien is Souleyman Doumbia in de basiself opgesteld bij elke wedstrijd en heeft hij indruk gemaakt door met de supporters te praten na de nederlaag tegen Westerlo. Terwijl Arnaud Bodart bij de gefrustreerde fans was, ging Doumbia na slechts vijf wedstrijden ook uitleg geven.

Naast zijn fysieke impact brengt de Ivoriaan een mentaliteit die Ivan Leko nodig heeft in zijn groep. Kortom: hij heeft overtuigd. Volgens informatie van Le Soir zou Standard van plan zijn de optie in het contract van Doumbia speler te lichten. Deze optie, die vóór eind maart zal worden gelicht, zal de linksback tot 30 juni 2026 aan Standard verbinden.