Sonck ziet nog één probleem, maar: "Antwerp, Club of Anderlecht hebben nu toch ook het gevoel dat ze de kampioen aan het werk hebben gezien?"

Union SG won op bezoek bij Eintracht Frankfurt en mag zich zo opmaken voor de achtste finales van de Conference League. Wie durft zeggen dat ze tegen Fenerbahçe of bij uitbreiding gelijk welk team kansloos zijn? Ook de analisten alvast niet. En of ze indruk maakten in Duitsland.

Gent, Antwerp, Club Brugge en Anderlecht spelen zondag tegen elkaar. Zij zullen donderdag ook allemaal gezien hebben hoe Union SG de volle buit wist weg te kapen op bezoek bij Eintracht Frankfurt. En vooral de manier waarop mocht echt wel gezien worden. Met stevig voetbal, vooruit druk zettend en zo voor de tweede match op rij het nummer zes uit de Bundesliga eigenlijk gewoon wegspelen. Zonder de dramatische start in de heenwedstrijd in het Lotto Park was het nooit spannend geweest.