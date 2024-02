Antwerp komt met officieel statement over schorsing én beslist over toekomst van Marc Overmars

Marc Overmars heeft beslist om zijn wereldwijde schorsing niét langer aan te vechten. Dat wil zeggen dat Antwerp FC het de komende maanden zonder sportief directeur moet stellen. De landskampioen heeft inmiddels gereageerd.

Marc Overmars liet eerder vandaag weten dat hij zijn wereldwijde schorsing niet langer zal aanvechten. Dat wil zeggen dat de Nederlander tot november 2024 op de strafbank zit. Hij zal tot die tijd dan ook niet te zien zijn op De Bosuil.



"Bij de komst van Overmars in maart 2022 hebben we als club gesteld dat we een weloverwogen beslissing hebben gemaakt", laat Antwerp FC weten in een statement. "We zijn nog steeds van mening dat iedereen een tweede kans moet krijgen."

Blijft Marc Overmars werkzaam bij Antwerp FC?

The Great Old is dan ook niet van plan om de Nederlander te laten vallen. "Overmars is niet meer werkzaam sinds de beslissing van FIFA begin januari. Zijn taken zullen ook de komende maanden worden verdeeld onder het management en de scoutingcel. We verwachten Marc na zijn schorsing dan ook gewoon terug bij de club."