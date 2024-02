Onverwachte wending in competitie: "Zij worden de scherprechter voor Play-Off 1"

Nog drie speeldagen staan er op de agenda in de Jupiler Pro League. Daar zal Standard een belangrijke rol in spelen.

Het duel tussen Union SG en Standard was veel evenwichtiger dan iedereen gedacht had. Union SG had het veel moeilijker dan verwacht tegen de Rouches. Zeker na de rust zag de competitieleider echt af tegen Standard.

Mocht Standard de score geopend hebben, dan kon het een heel andere wedstrijd geweest zijn. Analist Philippe Albert zag alvast een heel professioneel Standard voor de dag komen op bezoek bij Union SG.

De laatste weken komt Standard beter en beter voor de dag en dat wordt misschien wel van doorslaggevend belang in de Jupiler Pro League.

Te beginnen tegen KAA Gent, dat het nog steeds niet gemakkelijk heeft. “Standard kan de rol van scherprechter krijgen voor play-off 1, want ze spelen nog tegen KAA Gent en KRC Genk”, zo vertelt hij aan La Capitale.

Dan hoopt Albert wel dat de blessure van Zinho Vanheusden meevalt, al doet de eerste berichtgeving dat niet meteen vermoeden.

Genk en Gent tellen momenteel allebei 43 punten achter hun naam. Op basis van een beter doelsaldo zitten de Limburgers momenteel in de Champions’ Play-Offs.

Standard heeft de punten zelf ook nodig, want de kloof met de dertiende plaats van Sporting Charleroi bedraagt amper drie punten.