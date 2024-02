Zo legde Jan Vertonghen met geheim initiatief de basis voor de zege op Club Brugge

Bij RSC Anderlecht voelen ze dat er een unieke kans aankomt om de titel te pakken. Het team van Brian Riemer zet een stevige stap vooruit.

Na de overwinning van RSC Anderlecht op bezoek bij Club Brugge lijkt paarswit nog de enige overgebleven titelkandidaat te zijn, naast competitieleider Union SG.

Brian Riemer heeft van zijn team een goed geoliede machine gemaakt, een combinatie tussen ervaren pionnen en jonkies die alles voor elkaar geven.

De trainer van RSC Anderlecht is duidelijk in zijn nopjes over de teamspirit binnen zijn ploeg en die zou wel eens een deel van het succes kunnen zijn.

Teambuilding zonder trainers

“De kracht van deze ploeg is haar samenhorigheid”, zei Riemer aan Het Nieuwsblad. “Dat maakte ik nooit eerder mee in mijn carrière. De jongens die spelen, die op de bank zitten of zelfs in de tribune… Iedereen wordt als even belangrijk beschouwd.”

En dat soort zaken moet ook duidelijk niet enkel en alleen als initiatief van de club of de trainersstaf uit komen, zo voegt de krant er nog aan toe.

Zo’n twee weken geleden zou de hele spelersgroep, zonder de trainers erbij, gaan curlen zijn. Dat gebeurde als geheim initiatief van Jan Vertonghen en Colin Coosemans.

Schuiven op een ijspiste, het zou zomaar eens de basis geweest kunnen zijn van de overwinning op Club Brugge en de titeldroom van RSC Anderlecht.