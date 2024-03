Patrick Goots doet opvallende ontdekking nadat Antwerp opnieuw bekerfinale haalt

Royal Antwerp FC pakte donderdag een ticket voor de finale van de Croky Cup. Het won vlot in eigen huis met 3-0 van KV Oostende.

Na het 1-1-gelijkspel begin februari in Oostende klaarde Royal Antwerp FC met een droge 3-0-overwinning de klus. Zo boekte de ploeg van trainer Mark van Bommel voor het tweede jaar op rij een ticket voor de finale van de Croky Cup.

Bij de loting van de achtste finales werd duidelijk dat Antwerp in het goede spoor zat en het gemakkelijkste parcours richting de finale kreeg. Zeker in vergelijking met afgelopen seizoen was het veel eenvoudiger.

Weinig euforie na behalen bekerfinale

Patrick Goots deed na de kwalificatie voor de nieuwe finale echter een opvallende ontdekking bij The Great Old, zo laat hij weten aan Gazet van Antwerpen.

“Ik vond het frappant hoe de euforie beperkt bleef. Er heerste een gevoel van: ‘Job done, weer naar de Heizel.’ Iedereen ging er maar van uit dat Antwerp geen fout zou maken, terwijl het zelden gebeurt dat een club twee jaar op rij de bekerfinale speelt”, klinkt het bij de analist.

Deze prestatie verdient volgens Goots hoe dan ook het nodige respect. “Als je ziet dat Club Brugge wellicht voor het tweede jaar op rij naast een prijs grijpt, óndanks de ongelofelijke financiële middelen, gecreëerd door meerdere Champions League-campagnes en enkele uitgaande miljoenentransfers, dan mogen we niet onderschatten wat Antwerp opnieuw realiseert.”