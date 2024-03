Sterkhouder uit 1A krijgt onder zijn voeten: "Al weken ondermaats aan het presteren"

STVV verloor dit weekend van Royal Antwerp FC. De Kanaries legden de landskampioen nauwelijks iets in de weg.

STVV ging mak ten onder op de Bosuil. Royal Antwerp FC won de partij met 3-0. Een wedstrijd om snel te vergeten, al maakte ze uiteindelijk wel veel duidelijk ook.

De Kanaries hebben in de competitie niets meer te winnen of te verliezen en dat straalde zich duidelijk af op het spel. Analist Stef Wijnants zag een inspiratieloos STVV aan het werk tegen de regerende landskampioen.

“Het lijkt een beetje op te zijn. De linkerflank speelde werkelijk niks klaar. Bocat deed pijn aan de ogen en Koita presteert nu toch ook al weken ondermaats. Het was gewoon te plat. Ze kwamen overal tekort”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Voorbereiding op volgend seizoen

Nochtans is de negende plek wel degelijk een succes voor STVV, maar er blijven ook nog 12 wedstrijden te spelen. Gebruiken om je voor te bereiden op het nieuwe seizoen vindt Wijnants, net als Fink dat eerder deze week zei.

“Wat als de sterkhouders straks worden weggeplukt? Wat schiet er dan nog over van deze ploeg? Fink is het hele seizoen alleen maar positief geweest in de pers, maar de laatste weken heeft hij toch al een paar keer aangegeven dat hij zich zorgen maakt voor het volgende seizoen.”

Wijnants hoopt dan ook dat CEO Tateishi luistert naar de coach en veel spelers gaat scouten om oplossingen klaar te hebben als er pionnen verdwijnen.