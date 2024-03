Is van Bommel volgend seizoen nog aan de slag bij Antwerp? Nederlandse coach doet verontrustende uitspraken over toekomst

Moet Antwerp FC na het seizoen op zoek naar een nieuwe coach? Het is een vraag die tot op heden nog geen antwoord gekregen heeft. Maar wat heeft Mark van Bommel er zelf op te zeggen?

We schreven enkele weken geleden al dat Antwerp FC zich beter voorbereid op het vertrek van Mark van Bommel. De Nederlandse oefenmeester wil niet persé vertrekken, maar enkele frustraties zorgen ervoor dat hij het spreekwoordelijke duwtje in de rug niet nodig zal hebben als er zich een leuke uitdaging zal aandienen. Dat kan VIA DEZE LINK nagelezen worden.

"Ik heb die artikels over mijn mogelijk vertrek ook gelezen", blijft van Bommel bij DAZN op de vlakte als hem naar zijn toekomst wordt gevraagd. "Ik wil nu vooral de Champions Play-Off halen én de Beker van België opnieuw winnen. Al de rest is voor na het seizoen. Dan zullen de beslissingen genomen worden die we moeten nemen."

Is Mark van Bommel volgend seizoen nog coach van Antwerp FC?

Van Bommel wil echter niét gezegd hebben dat zijn toekomst - hij heeft nog een contract tot medio 2025 bij The Great Old - op de Bosuil ligt. "Ik ben daar op dit moment niet mee bezig. Nogmaals: dat zijn zaken voor na het seizoen. We spreken nu over interesse in een coach, maar ook de spelers van Antwerp staan in de belangstelling van andere clubs. Dat is niet abnormaal."