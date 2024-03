🎥 📷 "Do or die. Eyes on the target!" - hartverwarmende boodschap van supporters komt prachtig over op coach en spelers, die duidelijk zijn in hun reactie

Er komen nog een aantal spannende weken aan voor KV Kortrijk, maar na de zege tegen RWDM is het geloof alvast opnieuw helemaal in de rangen gekomen. Met recht en reden? Ook de supporters geloven er alvast nog in.

De supporters van KV Kortrijk zitten nog lang niet in zak en as. Ook tegen RWDM waren ze met meer dan 6000, voor de wedstrijd kwamen ze al met een knappe tifo die de nodige indruk maakte. "Do or die. Eyes on the target", klonk het.

Mooi gemaakt - dat de IJslandse coach van KV Kortrijk Freyr Alexandersson ging kijken terwijl de supporters van United 19 de tifo inkleurden met verf maakt het enkel maar aandoenlijker. Of het zal helpen in de operatie redding? Dat zal nog moeten blijken.

Alles kan nog volgens Dion De Neve van KV Kortrijk

Maar De Kerels staan ondertussen wel naast KAS Eupen en op twee punten van RWDM, een plaats dat recht zou geven op een barrageduel tegen het nummer drie uit de Challenger Pro League. "Maar ook OH Leuven staat plots maar vijf punten voor ons", beseft Dion De Neve in Het Laatste Nieuws. "Alles kan dus nog."

"Het was een echt slagveld, met twee ploegen die alles hebben gegeven", vatte ook de coach het achteraf samen bij Sporza. " Deze zege heel belangrijk voor de fans. Nu zitten we in de mix in de play-downs."