Lichtpuntje in donkere dagen KAA Gent: Buffalo's proberen Ajax, Bayern, Man City, Real, RB Leipzig & co af te troeven met opvallende move

Als er één extra lichtpuntje te vinden was uit de wedstrijd van KAA Gent op bezoek bij Standard de Liège? Dan was dat eentje dat op de bank zat. Want het doet het beste vermoeden richting de toekomst. Vele topclubs wilden Jorthy Mokio, maar hij koos alsnog voorlopig voor KAA Gent.

KAA Gent zit in moeilijke maanden en zelfs de fans waren al zeer kritisch op het transferbeleid. Mogelijk komt er echter nog een lichtpuntje binnenkort. Hein Vanhaezebrouck nam afgelopen winter de toen nog 15-jarige Jorthy Mokio mee op winterstage. Het was een eerste stap voor het piepjonge talent in zijn ontwikkeling, want sindsdien ging het in 2024 heel snel voor de jonge Belg.

Jorthy Mokio is een linksvoetige centrale verdediger die eventueel ook als verdedigende middenvelder uitgespeeld kan worden. De winterstage was voor hem zijn eerste kans bij de A-kern, maar Hein Vanhaezebrouck gelooft al langer in hem.

Vele gegadigden, Hein Vanhaezebrouck gelooft vurig in hem

De jongeling is een echt Gents product - hij is opgegroeid in Ledeberg. Eind februari vierde hij zijn zestiende verjaardag en dat mocht hij meteen vieren met een eerste selectie in de A-kern van de Buffalo's. En dus mocht hij mee naar Standard de Liège.

Uiteindelijk zou hij geen minuten maken op Sclessin, maar het staat nu al vast dat de jongeling dit seizoen vermoedelijk wél nog zijn kansen zal krijgen in de ploeg van Hein Vanhaezebrouck. De verdediger staat dan ook te boek als een van de grootste talenten van het land en wordt het hof gemaakt door topclubs uit alle Europese landen.

Ajax Amsterdam en Bayern München werden de voorbije weken genoemd, maar ook bij AC Milan en PSV Eindhoven mocht hij al eens op bezoek. De voorbije weken werd RB Leipzig dan weer concreet en zij leken het pleit te gaan winnen.

Bij de nationale jeugdploegen speelt hij al bij de U17, een lichting hoger dan normaal. En ook daar staat hij vanwege zijn positie én zijn profiel (wie wil er nu géén linksvoetige centrale verdediger?) te boek als dé man van het team. Het maakt dat zijn marktwaarde naar de toekomst toe enorm zal zijn, waardoor hij voor Gent op termijn een nieuwe groeibriljant kan/zal zijn die vele miljoenen kan opleveren.

Wanneer komt de beslissing?

De voorbije maanden twijfelde Mokio meermaals aan een verlengd verblijf in Gent - temeer er verschillende kapers op de kust waren. Uiteindelijk besloot hij voorlopig alsnog in Gent te blijven, al is de vraag nog steeds: voor hoelang nog? Tot op heden heeft hij nog steeds geen profcontract getekend en dus kan hij nog steeds weg komende zomer.

De Buffalo's doen er alles aan om hem verder in de watten te leggen. Momenteel heeft Mokio aangegeven zich ten volle te willen focussen op Gent. Speelminuten bij de A-kern kunnen een doorslaggevend argument zijn in de strijd om het toptalent. Wordt ongetwijfeld vervolgd ...