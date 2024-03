Club Brugge-coach Ronny Deila: "Stoppen met naar iedereen te luisteren en meer dingen doen waar ik in geloof"

Ronny Deila ging afgelopen weekend met 0-3 winnen op het veld van KRC Genk. Donderdag wacht weer het Conference League-duel met Molde.

Ronny Deila wisselde Jutgla voor Nielsen tegen KRC Genk, een wissel die bij de supporters niet echt begrepen werd.

"Hij was gewoon moe", legt de Brugse coach uit. "Je moet spelers eraf halen als ze moe zijn. Hij speelde de laatste vier wedstrijden altijd vanaf het begin. Wij moesten ook controle nemen over het middenveld want zijn speelden over en door ons. We wonnen niets."

"Nadien kregen we niets tegen en scoorden we nog twee doelpunten, zelfs zonder spitsen. Het is misschien niet zo slecht om te stoppen met naar iedereen te luisteren, en te beginnen met de dingen te doen waarin ikzelf geloof. Ik heb dit vaak gedaan, in velen jaren", gaat hij verder.

"Soms moet je aanvallen, wanneer je een goal nodig hebt. Maar eerst moet je controle hebben over het middenveld. Als je hier geen controle over hebt, is het gewoon een kwestie van tijd voor er iets misloopt."

Donderdag wacht de wedstrijd tegen Molde in de Conference League dus. Deila zal geen beroep kunnen doen op Mignolet, Vetlesen, Nusa, Thiago en Balanta.