Geen geloof in vervanger van Courtois bij Duivels? "Ze deden ons geloven dat hij een topper is"

België heeft aardig wat getalenteerde doelmannen rondlopen. Het is uitkijken welke drie keepers Domenico Tedesco meeneemt naar het EK in Duitsland.

De Rode Duivels spelen deze zomer Euro 2024 in Duitsland. De selectie van volgende week voor de oefeninterlands tegen Ierland en Engeland zal heel veel duidelijk maken richting het EK.

Bij de doelmannen is er alvast een plekje vrij, doordat Thibaut Courtois geeft voor het EK. Maar wie moet Domenico Tedesco meenemen als het over de doelmannen gaat?

Na de blessure van Simon Mignolet bij Club Brugge kwam Nordin Jackers met een knappe prestatie af. Het toont dat er heel veel potentieel is richting de toekomst wat keepers betreft.

Opnieuw een naam die ook voortvloeit uit de opleiding van KRC Genk, net zoals Leysen, Coucke, Courtois, Casteels en de huidige doelman Maarten Vandevoordt.

Die laatste verhuist deze zomer definitief naar Leipzig. In La Tribune bij de RTBF werd besproken of hij als doelman de selectie van Domenico Tedesco moet halen.

“Nee”, antwoorden Philippe Albert en Cécile De Gernier meteen in koor. Ook Stéphan Streker is snoeihard over de doelman van KRC Genk. “Hij wordt overschat, ze deden ons geloven dat hij een topper is.”